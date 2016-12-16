الأحمر يثمن أمر خادم الحرمين بتمديد هوية زائر لليمنيين

ثمن نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتضمن تمديد هوية زائر لليمنيين ستة أشهر بدءاً من تاريخ 20 ربيع الأول 1438هـ.

وأكد الفريق الأحمر بأن ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية لليمنيين المقيمين فيها من اهتمام بالغ في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادهم سيظل محط تقدير وإحترام أبناء الشعب اليمني كما تثبت قوى التلاحم والترابط بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات عبدالجبار سالم الذي قدم تقريرا مفصلاً حول سير عمليات التصحيح وإستخراج الجوازات ووثائق السفر للمواطنين اليمنيين.