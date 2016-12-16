 مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب سعودي 5 صقور نادرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
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مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب سعودي 5 صقور نادرة

مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب سعودي 5 صقور نادرة
المناطق_القاهرة

أحبطت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي اليوم (الجمعة) محاولة تهريب 5 صقور نادرة تصل قيمتها إلى مليون ونصف المليون جنية مصري بحوزة مسافر سعودي إلى البحرين.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة “الخليج” المتجهة إلى البحرين على جهاز كشف الحقائب تم الاشتباه في راكب سعودي، وبتفتيشه تم العثور على 5 صقور محظور حيازتها مخبأة في إحدى حقائبه ليتم ضبطه.

وأضافت أن الراكب السعودي اعترف في التحقيقات بمحاولة تهريب الصقور لبيعها هناك واستخدامها في الصيد، لافتة إلى أنه تم إلغاء سفر الراكب وتحرير محضر له وإحالته للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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