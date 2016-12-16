بالفيديو.. التعادل يخيم على ديربي الرياض

تعادل فريقا النصر والهلال بالتعادل بهدفٍ لكلٍ منهما في مباراة “ديربي الرياض” التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري جميل للمحترفين،

بدأت المباراة سجالاً بين الفريقين، وتمكن الظهير الأيمن محمد البريك من تسجيل الهدف الأول فريقه الهلال من كرة محسنة من لاعب الوسط نواف العابد عند الدقيقة 16 من الشوط الأول، واستمرت مجريات بمحاولة كلاً من الفريقين للسيطرة على وسط الملعب، وتمكن الكرواتي توماسوف من تسجيل هدف التعادل للنصر من تمريرة أيالا الطولية عند الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدربا الفريقين عدداً من التغييرات التي لم تسفر عن تسجيل أهداف بسبب تألق حارسي مرمى الفريقين.

وبهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما ارتفع النصر برصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري.