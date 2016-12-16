الرائد يحقق فوزه الأول في دوري جميل على الخليج

حقق فريق الرائد أول فوز له في تاريخ دوري المحترفين على نظيره الخليج، بعدما تغلب عليه 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل الرائد أولا عن طريق لاعبه سلطان السوادي عند الدقيقة”19″ ، فيما سجل اللاعب طلال مجرشي هدف التعادل للخليج عند الدقيقة “43” من عمر الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني سجل الرائد الهدف الثاني عن طريق مهاجمه إسماعيل بانغوار عند الدقيقة “46”، وعزز سلطان السوادي تقدم الرائد عند الدقيقة “59”، وقلص اللاعب اداما فرانسو النتيجة للخليج عند الدقيقة “79” لتنتهي المباراة بفوز الرائد 3-2.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 11 بالمركز الحادي عشر.

