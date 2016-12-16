شرطة الرياض تقبض على سوري تباهى بتعليق صورة لبشار الأسد في مكتبه بمستشفى خاص

أعلنت شرطة الرياض ضبط شخص من الجنسية السورية يعمل في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تداول صورة قام بنشرها على حسابه بـ “فيسبوك” يتباهى فيها بتأييد بشار الأسد بطريقة مناوئة ومسيئة.

وأوضحت الشرطة في بيان لها اليوم (الجمعة) أنها ضبطت سوريًا يدعى محمد فراس عبرا، في العقد الرابع من عمره، على ضوء تداول صورة له في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباهيه بتعليقه صورة لبشار الأسد في مكتبه بأحد المستشفيات الخاصة، وكتابة تعليق مسيء ومستفز عليها بصفحته بـ “فيسبوك”: “وبنص الرياض والله”.

وكشفت أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بمباشرة حالته للتحقق من صحة ما نسب إليه، حيث تكشف قيامه بنفس الممارسات المناوئة في مقر عمله، وعليه قامت بضبطه والأجهزة المستخدمة من قبله، وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وإحالته مخفوراً لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.