 مسابقة موهبة الإلقاء بالإنجليزية بتعليم نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسابقة موهبة الإلقاء بالإنجليزية بتعليم نجران

مسابقة موهبة الإلقاء بالإنجليزية بتعليم نجران
المناطق - نجران

أقام قسم اللغة الإنجليزية بإدارة الإشراف التربوي بتعليم نجران مسابقة تحت عنوان (موهبة الإلقاء بالإنجليزية ) (  speech Taient ) وقد شاركت فيها عدد من مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة بالمنطقة ، وعن هذه المسابقة تحدثت مشرفات اللغة الانجليزية خامسة ال فرحان وخلود ال غرزان بأن المسابقة نظمت حرصًا من القسم على إكساب الطالبات مهارات اللغة الانجليزية وخلق جو من التنافس البناء بين الطالبات في بيئة تعليمية إثرائية ، وإكسابهن مهارات لغوية من شأنها تطويرهن مهاريًا ومعرفيًا وشخصيًا ، وتطوير مهارات الخطاب ، وتعويدهن على الإلقاء الحر والذي من شأنه زيادة الطلاقة في اللغة الانجليزية ، مضيفات بأنها مرت بأربع مراحل تم خلالها اطلاع الطالبات على المسابقة وأهدافها والاختيار المبدئي للمتسابقات ، وترشيح أفضل خمس متسابقات ومن ثم ترشيح طالبة واحدة من كل مدرسة للوصول للمرحلة النهائية والتي شكلت لها لجنة تحكيم ترأستها مديرة الإشراف التربوي سعدى العمري والمشرفة التربوية منسقة نظام المقررات الثانوي نورة خواجي ومشرفات اللغة الانجليزية خامسة ال فرحان وخلود ال غرزان ، وقد  حكمت الطالبات المرشحات للمرحلة النهائية في عدة نقاط احتوتها استمارة التقييم النهائي والتي انتهت بفوز الطالبة دلال صالح ال فهيد من الثانوية  بالمركز الأول على المرحلة الثانوية ، وفوز الطالبة راما خالد الشهري من المتوسطة الرابعة  بالمركز الأول على المرحلة المتوسطة ، وقدمت الجوائز للطالبات الفائزات والمشاركات كما كرمت المعلمات المشرفات على الطالبات ، وشكرت العمري جهود مشرفات اللغة الانجليزية والمدارس لإنجاح هذه المسابقة .

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