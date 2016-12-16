فريق ” همتي لإسعادهم ” التطوعي يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال بكورنيش الخبر

قام فريق “همتي لإسعادهم” التطوعي بتنفيذ فعالية في كورنيش الخبر مساء أمس ، وذلك بتوزيع أكياس الهدايا التي تحتوي على ألعاب للأطفال وقطع الحلوى ومطويات تعريفية عن الفريق على العائلات المتواجدين بالكورنيش والتحدث عن نشاطات الفريق والتعريف بيوم التطوع العالمي ومجالاته في حياتنا، وجهود جمعية العمل التطوعي في هذا المجال وتنوع فرقها وتعدد مشاركاتها، وأن التطوع في أعمال خدمة المجتمع ما هو إلا عمل إنساني راق يبذل المتطوع فيه ساعات قليلة من وقته خالصا لوجه الله لا يبتغي من ورائه مقابل، ويحقق به قدرته على العطاء في المجالات الإنسانية المجتمعية في شتى وجوهها.

ومن الجدير بالذكر أن فريق ” همتي لإسعادهم ” التطوعي قد كثّف من فعالياته في هذه الفترة القصيرة من الشهر فقد شارك في فعالية يوم التطوع العالمي التي أقامتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ، وكذلك أقام فعالية (المعاقات علم وهمة) في المدرسة السابعة الابتدائية في الدمام بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وذكرت عضو فريق همتي لإسعادهم والمسؤولة عن تنفيذ هذه الفعالية الأستاذة فاطمة مطاري قائلة أن الفريق نفذ هذه الفعالية بصورة مختلفة عن فعالياتنا السابقة، وقصدنا بها الوصول للجمهور في أماكن تجمعاتهم وتنزهاتهم، وتعريفهم بفريقنا بالحديث المباشر معهم عن مبادراتنا في زيارة المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل والمدارس، وتم كذلك في هذه الفعالية توزيع مطويات الفريق التي تبين رسالته وأهدافه ولجانه، وتوزيع الهدايا المختلفة وقطع الحلوى ، وكذلك الاستماع إلى مقترحاتهم وحثهم على المشاركة في كل برامج ومبادرات الأعمال التطوعية.

وأشارت الأستاذة مطاري إلى أن هذه الفعالية شهدت حضور ومشاركة العديد من الفتيات اللواتي يشاركن ولأول مرة في أعمال تطوعية حيث زاد العدد الإجمالي للحاضرات عن 20 مشاركة كلهن أبدين رغبتهن في المساهمة في الفعاليات القادمة للفريق، كما أبدت السيدات اللواتي تم الحديث معهن اهتمامهن ورغبتهن كذلك بالمشاركة وأنهن سيتابعن اعلانات وفعاليات الفريق.