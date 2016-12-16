إزالة مزرعة مخالفه بشوقية مكة

أزالت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية في مكة المكرمة، عددا من التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وذلك خلال الحملة التي قامت بها البلدية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة .

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس / ممدوح بن محمد عراقي – إن البلدية قامت بحملة بمشاركة فرقة من الشرطة بقيادة الرائد عبدالله الحربي، ومدير الادارة الفنيه بالبلدية المهندس اكرم الحربي

وشملت الحمله عدة مواقع تم خلالها ضبط موقعا على حدود الطريق الدائري الرابع ، حاول المعتدون اقامة مزرعه فيه على مساحة تتجاوز عشرين الف متر مربع ، حيث تمت إزالته بالكامل وازالة عدد من الاحواش وأخذ التعهدات بعدم تكرارها .

وأضاف: بأن جميع التعديات مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة ، مؤكدا بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة مشيرا إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وأنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .