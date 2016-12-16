 إزالة مزرعة مخالفه بشوقية مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز وصنعاء شاهد.. “شرطة جازان” تكشف ملابسات محاولة إركاب رجل مرور لمواطن بالقوة التوصل إلى علاج جديد يجدد الشباب 30 % “الفوزان” يوجه رسالة للمحبطين: عملت سائق تاكسي عند عائلة ونشأت في أسرة فقيرة ابن أغني رجل بالصين يرفض ميراث 122 مليار دولار.. و الأب يبحث عن وريث إزالة مزرعة مخالفه بشوقية مكة فريق ” همتي لإسعادهم ” التطوعي يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال بكورنيش الخبر مسابقة موهبة الإلقاء بالإنجليزية بتعليم نجران شرطة الرياض تقبض على سوري تباهى بتعليق صورة لبشار الأسد في مكتبه بمستشفى خاص واشنطن ترفع مكافأة الإدلاء بمعلومات عن البغدادي إلى 25 مليون دولار الأمم المتحدة: تقارير يومية عن عمليات قتل واغتصاب لأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار

إزالة مزرعة مخالفه بشوقية مكة

إزالة مزرعة مخالفه بشوقية مكة
المناطق_عادل الزهراني
أزالت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية في مكة المكرمة، عددا من التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وذلك خلال الحملة التي قامت بها البلدية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة .
وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس / ممدوح بن محمد عراقي – إن البلدية قامت بحملة بمشاركة فرقة من الشرطة بقيادة الرائد عبدالله الحربي، ومدير الادارة الفنيه بالبلدية المهندس اكرم الحربي
وشملت الحمله عدة مواقع تم خلالها ضبط موقعا على حدود الطريق الدائري الرابع ، حاول المعتدون اقامة مزرعه فيه على مساحة تتجاوز عشرين الف متر مربع ، حيث تمت إزالته بالكامل وازالة عدد من الاحواش وأخذ التعهدات بعدم تكرارها .
وأضاف: بأن جميع التعديات مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة ، مؤكدا بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة مشيرا إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وأنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>