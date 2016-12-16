شاهد.. “شرطة جازان” تكشف ملابسات محاولة إركاب رجل مرور لمواطن بالقوة

عقبت شرطة منطقة جازان، على مقطع انتشر مؤخرا لرجل مرور يقوم بإيقاف مواطن بمدينة جازان، ويحاول إركابه بالقوة بالدورية نتيجة مخالفة مرورية.

وأوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني بأنه اشارة لمقطع الفيديو المتداول لاحد رجال المرور بمنطقة جازان مع شخص اخر يحاول اركابة بسيارة الدورية لارتكابة مخالفة مرورية، عليه نود التوضيح أنه تم احالة الموضوع لمركز الشرطة المختص للوقوف ملابسات الموضوع من كافة جوانبه وفق ماتقضي به الانظمة.

وأضاف المقدم عبدالرحمن الزهراني ، أنه سيتم التعامل فيما يخص نشر المقطع وفق نظام الجرائم المعلوماتية.