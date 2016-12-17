الثقافة البصرية تستهل البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب.. “المالكي” تتصدر توقيع المؤلفين و”التعليم” يتألق بمسرحية “من حقي أن أتعلم”

تصدرت المؤلفة حنان غازي المالكي منصة توقيع المؤلفين اليوم “الجمعة” مقدمة كتابها تحت عنوان “الحزم والعزم .. عاصفة ومشاعر سعودية” ضمن 231 مؤلف ومؤلفة يدخلون منصات التوقيع الستة وسط تواجد الأعداد الكبيرة من الزوار الذين توفدوا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

كما قدمت خلال منصات التوقيع صباح حمزة فارسي كتابها بعنوان “توسد روحي” ، وخالد فيصل الزايدي “قبيلة نساء” وأحمد غرم الله الغامدي “سيشرق فرح مستحيل” وأمل إبراهيم سمكري “هلوسة معلنة” وشريفة حسين إبراهيم “أحلامي تستيقظ معك”.

كما شملت منصات توقيع المؤلفين بالمعرض صعود أميرة ناصر الصايغ من خلال كتابها “أزواجنا والإتيكيت” ومنال عيد العتيبي “حكايات سدرة” وأحمد حسن فلمبان “قصة فشل” والبراء سعيد الزبيدي “قالت لي أمي” وبندر عبيد الطائفي “وعد” وحسن أحمد الزهراني “استراتيجيات اعداد المعلم”.

وفاجأت بشائر محمد آل خضير الوسط الثقافي عبر منصات التوقيع بكتابها الذي حمل عنوان “هذا قسمي فيما أملك” وسارة سليمان القاسم “في ردهة الفندق” والدكتور خالد محمد باطرفي “السفير” وشويش متعب الفهد “أفكار في التطوير” وطلال حسين قستي “الإسلام في أمريكا الشمالية”.

وطرحت سلمى يحيى الجابري كتابها “لم تجمعنا الأقدار عبثاً” واشتياق محمد آل السيف “أنثى لا تعرف المستحيل” وماجد عثمان مليباري “رحلتي مع القطار” والدكتور أحمد محمد خيمي “الشاعر الغريب” والدكتور محمد محمد باجنيد “طز .. ليس ثم سوى الملح” وفيصل محمد خرمي “الحظ لا يطرق أبواب الجميلات” .

كما دشن المعرض برنامجه الثقافي اليوم عبر ندوة الثقافة البصرية والدرامية بالمملكة بمشاركة المخرجين المسرحيين توفيق الزايدي وصالح أبو عمرة وممدوح سالم وأدارها الإعلامي فهد آل زيدان .

وناقشت وضع الإبداع الدرامي والتجربة السينمائية الوليدة طارحة أبرز الإشكاليات وحلها من خلال استقراء الوضع الراهن ومعوقات النمو في هذا المجال وتقديم التجارب الفعلية فيه .

وخصص البرنامج الثقافي للمعرض ندوة حول حقوق المؤلف وقراصنة الإنترنت بمشاركة المحامي أحمد عجب الزهراني ومدير حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام طارق المهيزع ، وأدارها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أنمار بن حامد مطاوع .

وطرحت أهم ما يواجه الناشر والمنتج العربي والعالمي والمتمثلة في سطو القراصنة على الانتاج الورقي والسمعي والمرئي بشكل سافر مما يكبد المنتج خسائر فادحة ويقدم منتج مشوه للمتلقين ، والبحث عن حلول مع تفعيل أنظمة الملكية الفكرية .

فيما سجلت إدارة تعليم جدة مشاركتها ضمن البرنامج الثقافي للمعرض عبر مسرحية “حق الطفل في التعليم” قدمها ركن الطفل والمرأة من أداء مدرسة تحفيظ القرآن الثانية الأهلية بجدة وهي من تأليف واخراج أكابر الأحمدي، متناولة المسرحية قضية عمالة الأطفال وظروفهم الصعبة وتركهم للدراسة والبيع في الشارع ودور رؤية المملكة 2030 في دعم حقوق الطفل .

كما قدم تعليم جدة أوبريت “بنت الوطن” و”أنا فطن” وقصائد وطنية بمشاركة نخبة من رياض الأطفال تهدف لترسيخ الحس الوطني وروح الانتماء للقيادة الرشيدة .