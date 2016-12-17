الأمير محمد بن ناصر يفتتح مهرجان جازان الثالث للعسل بالعيدابي

رعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء امس ، حفل افتتاح مهرجان جازان للعسل في نسخته الثالثة الذي تستضيفه محافظة العيدابي.

وفور وصول سموه مقر المهرجان المقام على مساحة 60,000 مترٍ مربع بساحة المركز الحضري في المحافظة، قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح المهرجان ثم تجول في أرجاء معرض العسل ، مطلعا على ما يحتويه من مشاركات نحو 60 نحّالاً ، يعرضون كميات تصل إلى ما يقارب 50 ألف كيلو جرام من العسل ذي الجودة العالية ،وشاهد عملية استخراج العسل الطبيعي من خلايا النحل .

كما تجول سموه في خيمة التسوق المصاحبة للمهرجان التي تضم أنواعا من السلع المختلفة .

إثر ذلك بدئ الحفل الخطابي المقام بمسرح فعاليات المهرجان، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ العيدابي رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان حسن بن حسين الحازمي، كلمة بين خلالها أن النسخة الثالثة من المهرجان تشهد مشاركة واسعة من النحّالين من عدد من محافظات منطقة جازان وخارجها ، مشيرًا إلى أن المهرجان الذي يستمر تسعة أيام ، يتضمن خيمة العسل وخيمة التسوق، إلى جانب ألعاب متنوعة للأطفال وعروض شعبية وترفيهية ومسابقات وأناشيد ومحاضرات والندوات العلمية.

واستعرض أهداف المهرجان في المحافظة على تجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه ، فضلا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمُربي النحل والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

بعد ذلك ألقيت كلمة النحالين ألقاها نيابة عنهم عضو جمعية النحالين بالمنطقة سليمان بن يحي غزواني رحب فيها بسمو أمير منطقة جازان والحضور , مستعرضاً خلالها أهداف مهرجان العسل في دعم ومساعدة النحالين في تسويق منتجاتهم ، لافتا النظر إلى العديد من الفعاليات والبرامج العلمية المصاحبة لمهرجان جازان الثالث للعسل.

إثر ذلك أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، ثم شاهد سموه وضيوف المهرجان فيلمًا وثائقيًا عن مهرجان العسل في العام الماضي ، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية بالعيدابي فلكور شعبي بهذه المناسبة.

عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة جازان عدد من المشاريع البلدية بتكلفة إجمالية تزيد عن خمسة ملايين و 400 ألف ريال ووضع حجر الأساس لمشروعات تعليمة بتكلفة إجمالية تزيد عن واحد وعشرون مليون و200 ألف ريال .

كما قدم سموه هدية للمرابطين بالحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة عبر عن طن من العسل والتي تسلمها نيابة عنهم مدير الشؤون المدنية بقوة جازان العميد ركن محمد بن خليل أبو دية.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة جازان الرعاة والداعمين والمنظمين لمهرجان العسل الثالث في جازان ، فيما تسلم سموه هدية بهذه المناسبة .

حضر حفل الافتتاح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع , ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ,ووكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعله وعدد من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والمسئولين بالمنطقة.

من جهة اخرى التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , مشايخ وأهالي محافظة العيدابي بقاعة الإحتماعات بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.

واستهل سموه اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة التي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه سموه بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم , مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسئول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز.

وحث سمو أمير منطقة جازان جميع مواطني ومديري الإدارات الحكومية بالتعاون في ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام .

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية , وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور وأبرزها كلية جامعية واكمال مشروع المياه المتعثر وبلدية لمركز بلغازي واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

حضر اللقاء أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع ,ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعله , وعدد من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والمسئولين بالمنطقة.