الهيئة الطبية بصحة حائل تخدم مراجعيها عبر “WhatsApp‏”

أطلقت الهيئة الطبية بصحة حائل المرحلة الأولى لخدمة المراجعين عبر تطبيق المراسلات الشهير WhatsApp.

إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة الطبية بصحة حائل الدكتور يوسف الجارالله أن المرحلة الأولى سيتم خلالها استقبال جميع طلبات أوامر الاركاب عن طريق الرقم المخصص للهيئة الطبية بحائل لتطبيق التواصل الاجتماعي WhatsApp وذلك سعياً من الادارة للتسهيل على المراجعين وخدمتهم بشكل أفضل، حيث سيتم الرد مباشرة من الموظف المختص أثناء الدوام الرسمي بعد أن يتم مطابقة البيانات من النظام الخاص بالهيئة الطبية عبر ارسال رسالة للمستفيد يتم من خلالها إبلاغ المريض بموعد استلام التذاكر.

يذكر هنا أن الهيئة الطبية بصحة حائل سوف تقوم بالانتقال تدريجياً وخلال الاسابيع القادمة وفور اكتمال الاجراءات التقنية والادارية لتقديم الخدمة بشكل تام عبر التواصل الالكتروني والاجتماعي ودون حضور المريض أو مرافقه للإدارة .