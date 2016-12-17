 “لاين” تطلق ميزة المكالمات المرئية الجماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“لاين” تطلق ميزة المكالمات المرئية الجماعية

“لاين” تطلق ميزة المكالمات المرئية الجماعية
المناطق - الرياض:

أعلنت خدمة التراسل الفوري لاين عن إطلاق ميزة جديدة تيتح للمستخدمين إجراء مكالمات مرئية جماعية مجانية.

وقالت لاين في منشور على مدونتها إن أيام المكالمات المرئية الفردية قد ولَّت، وإن ميزة المكالمات المرئية الجديدة يمكن أن تضم حتى أربعة أشخاص في نفس الوقت. ويأتي الإعلان عن المكالمات المرئية الجماعية بعد نحو تسعة أشهر من إطلاق ميزة المكالمات الصوتية الجماعية، والتي يمكن أن تضم حتى 200 مستخدم.

وتقول لاين، التي تم إطلاقها في يونيو (حزيران) 2011 كخدمة للتراسل الفوري الجماعي عبر العديد من المنصات، إنها تتيح للمستخدمين حول العالم التواصل مع الأصدقاء، والعائلة، وزملاء العمل. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العالم، أطلقت الشركة خدمة الاتصال الصوتي، ثم مكالمات الفيديو في سبتمبر (أيلول) 2013، سعيًا منها لتحسين التواصل بين الناس.

ويجلب الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 6.9.1 من تطبيق لاين على أنظمة آي أو إس وأندرويد، دعم المكالمات المرئية ضمن المجموعات أو المحادثات الفردية المتعددة.

يُشار إلى أن خدمة لاين، التي تملكها شركة Naver الكورية الجنوبية، المنافس الأبرز لواتس اب في دول شرق آسيا، بما في ذلك اليابان، وكوريا، وتايوان، وأندونيسيا.

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