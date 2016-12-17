صحة حائل تحصّن عدداً من مصلي الجمعة ضد الانفلونزا الموسمية

قامت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة الصحة العامة بحملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية اليوم الجمعة 17/03/1438هـ، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة بالجوامع التالية (جامع الملك فهد – الراجحي – الحوطي – ابن ليلى – التوحيد – السيف).

وتم تطعيم أعداد كبيرة من المصلين في كل جامع من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية الواقع ضمن خدماته وهي كالتالي ( شمال المطار – المنتزه الشرقي – الزهرة – العزيزية – النقرة – صبابه).

إلى ذلك أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بحائل للصحة العامة الأخصائي هشام بن إبراهيم التميمي أن الحملات استهدفت المصلين بالجوامع من مواطنين ومقيمين بمختلف الأعمار، مشيراً إلى أنه روعي فيها التوقيت المناسب التي يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مشيداً بجهود فرق العمل المشاركة بالحملة.

من جهتهم أشاد عددٌ من الأئمة وخطباء الجوامع بهذه الخطوة الوقائية حيث كانت جميع هذه الفرق تحت إشراف مباشر من المساعد للصحة العامة والمسئولين بإدارة الامراض المعدية ونواقل المرض ، وبتوجيه من مدير عام الشئون الصحية الدكتور فواز بن فهد الراشد