 السعودية ترفع حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة في 9 أشهر‬‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السعودية ترفع حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة في 9 أشهر‬‎

السعودية ترفع حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة في 9 أشهر‬‎
المناطق - متابعات

أظهرت بيانات صادرة من وزارة الخزانة الأمريكية تواصل بيع المستثمرين الأجانب لحيازتهم من الديون الأمريكية للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع عكس الاتجاه البيعي للحيازة السعودية المتواصل منذ فبراير/شباط.

 يأتي هذا في الوقت الذي باعت فيه الصين ما يزيد على 41 مليار دولار من حيازتها للديون الأمريكية ليتراجع إجمالي ما لديها إلى 115.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

 وسمح هذا التخارج الكبير نسبيا لليابان بأن تتحرك للمركز الأول بين أكبر حائز السندات الأمريكية رغم تراجع بـ4.5 مليار دولار إلى 1131.9 مليار دولار.

 وربما يفسر تدخل السلطات الصينية في سوق العملات لدعم عملتها هذا البيع الكبير من قبل بكين والذي يعد الأعلى وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2013.

 وكانت السعودية التي تحتل الترتيب الرابع عشر بين كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية اتجهت نحو البيع المتواصل منذ فبراير/شباط إلى سبتمبر/أيلول، عادت لرفع حيازتها بحوالي 7.3 مليار دولار إلى 96.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

كما رفعت الإمارات حيازتها إلى 64.4 مليار دولار بالمقارنة مع 63.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

يشار إلى أن المستثمرين الأجانب من المؤسسات مثل البنوك المركزية باعوا 45.26 مليار دولار من الدين الأمريكي، بالتزامن مع بيع مستثمري القطاع الخاص ما قيمته 19.17 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول.

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