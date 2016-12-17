الهقاص : تحديد “العمل” لتكلفة استقدام العمالة المنزلية يهدف لإخراج مكاتب الاستقدام من السوق

قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، إن قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية يهدف لإخراج أكثر من 300 مكتب استقدام من السوق، وفقا لصحيفة “الجزيرة”.

وتسائل الهقاص أن المكاتب السريلانكية حاليًا تحصل على 5500 دولار، فكيف يتم تحديد السعر بـ1560 دولار، ومن سيدفع هذا الفارق لتلك المكاتب التي لا يمكن إجبارها على سعر محدد من قبل وزارة العمل السعودية.

وأوضح أن تحديد الأسعار قرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مبينا أن السوق مفتوح ويخضع للعرض والطلب، متوقعا ارتفاع كبير للأسعار وشح للعمالة، ولجوء الأسر للعمالة السائبة المنتشرة، مطالبا بمحاربة تجار الشنطة ومنعهم من ممارسة هذا النشاط، لأنهم سبب ارتفاع الأسعار على حد قوله.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل قال في وقت سابق إن الوزارة حددت تكلفة استقدام العمالة المنزلية التي تدفع للمكتب السريلانكي بـ1560 دولاراً كحد أقصى، وذلك اعتباراً من 1 يناير المقبل.