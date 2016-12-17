 مشجعو نادي رياضي يهتفون ضد الأسد في إيران.. ووقفات احتجاجية في اسطنبول لنصرة حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مشجعو نادي رياضي يهتفون ضد الأسد في إيران.. ووقفات احتجاجية في اسطنبول لنصرة حلب

مشجعو نادي رياضي يهتفون ضد الأسد في إيران.. ووقفات احتجاجية في اسطنبول لنصرة حلب
المناطق - متابعات

تظاهر مشجعون خلال مباراة لكرة القدم في مدينة الأحواز الإيرانية، مركز محافظة خوزستان (شمال غربي) ، ضد المجازر التي ترتكب في حلب، وهتفوا ضد رأس النظام في سوريا بشار الأسد.

وتظهر المشاهد التي تداولها نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشجعي نادي فولاد، يهتفون ضد نظام الأسد، خلال مباراة أقيمت على ملعب الغدير في الأحواز.

وحمل المشجعون الأحوازيون لافتات كتبت عليها عبارات باللغة العربية مثل “حلب تباد”، و”كلنا معك يا حلب”، وهتفوا ضد بشار الأسد بعبارة “أُخرج من سوريا يا بشار الأسد”.

من جهة أخرى، توقف التلفزيون الحكومي الإيراني، عن البث المباشر، خلال نقله وقائع مباراة لكرة القدم بين فريق “تراكتور سازي” في تبريز، ومنافسه “سباهان”، وذلك بعد أن هتف المشجعون بعبارات مؤيدة لتركيا.

وفي سياق آخر تظاهرت مجموعة من المواطنين الأتراك والسوريين أمس، أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول، احتجاجاً على ما تتعرض له مدينة حلب، على يد النظام والتنظيمات الأجنبية الإرهابية المتحالفة معه.

وشارك بالمظاهرة، التي دعت إليها “جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم” التركية، العشرات من المواطنين الأتراك والسوريين، الذين رددوا شعارات معادية لإيران.

رئيس الجمعية، “رضوان قايا”، قال في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين إن “حلب التي كانت إحدى أكثر مدن الأمة الإسلامية حيوية وبركة لسنوات طويلة، يتم تدميرها اليوم أمام أعين الجميع”.

وأكد “قايا” أن “إيران أحد الأطراف الرئيسية المسؤولة عما يحدث في حلب”.

وبدأت أمس الأول الخميس عملية إجلاء سكان أحياء حلب الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام والمجموعات الأجنبية الداعمة له، وذلك تنفيذاً لاتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي بين قوات النظام المدعومة من قبل روسيا وإيران والمعارضة المسلحة، بوساطة تركية.

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