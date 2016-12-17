البلوش رابع جنسية تحتسب بربع نقطة في نطاقات

كشفت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المقيمين من الجنسية البلوشية يعاملون في برنامج نطاقات معاملة الفئات المعفاة من الإبعاد، ويحتسبون بربع نقطة في البرنامج، بالإضافة إلى الجنسيات التي أعلن عنها سابقا وهي البرماوية والتركمانستانية والفلسطينيون الذين يحملون وثائق مصرية، ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج “نطاقات” عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50 % من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج “نطاقات” .

وأشارت المصادر بحسب صحيفة “الوطن” إلى أن هذا الإجراء يشمل الفئات التي تحمل إقامات نظامية ويتعلق بالفئات المعفاة من الإبعاد الذي يشمل الجاليتين الفلسطينية والتركمانستانية إلى جانب الجالية البرماوية التي تحمل (بطاقة مقيم)، وكذلك الجالية الفلسطينية من حاملي الوثائق. وأوضحت المصادر أن الهدف من القرار هو تشجيع منشآت القطاع الخاص للاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات بدلا من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودون على أرض المملكة.

جنسيات تعامل بربع نقطة في نطاقات

البرماوية

الفلسطينيون بوثائق

التركمانية