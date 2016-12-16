 نظام مركزي للتعقيم بمستشفيات جازان الخاصة والعامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نظام مركزي للتعقيم بمستشفيات جازان الخاصة والعامة

نظام مركزي للتعقيم بمستشفيات جازان الخاصة والعامة
المناطق - جازان

اعتمدت صحة جازان نظاماً مركزياً للتعقيم في المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة بجميع محافظات المنطقة.

أوضح ذلك مدير شؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور محمد الراجحي مؤكداً على أن الأنظمة والاجراءات السليمة للتعقيم ومكافحة العدوى تعد من الأمور الأساسية والهامة للسلامة وواحدة من أهتم مؤشرات جودة أداء المنشآت الصحية ، والاخلال بها يقود إلى خطر إنتقال العدوى بين أفراد الطاقم الطبي أو المرضى والمراجعين وهو ماأدى إلى إغلاق وتغريم عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

ويرتكز النظام المركزي حالياً على توفير قسم أو غرفة مركزية بالمنشأة تتم إجراءات التعقيم بها عبر ثلاث مراحل رئيسية حيث خصص القسم الأول منها لغسل وتطهير الأدوات المستخدمة  بالمحاليل والمطهرات المعتمدة ويتم نقلها بعد ذلك عبر نافذة صغيرة إلى القسم الثاني المخصص للتجفيف والتعقيم بأحدث الأجهزة المتوفرة ومن ثم إلى القسم الثالث المخصص للتغليف ووضع اللواصق لتوضيح مدة الصلاحية عليها وبذلك تكتمل دورة التعقيم اللازمة لتلك الأدوات المستعملة ضماناً لاستخدامها مرة أخرى.

وتخضع جميع عمليات التعقيم لمتابعة برامج إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية وتقييم الأداء.

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