الحوثيون يعدمون 4 قيادات عسكرية وضباط من قوات حرس المخلوع صالح

كشفت مصادر عسكرية يمنية في حزب المخلوع صالح أن الجناح العسكري لميليشيا الحوثي أعدم في منطقة الحوبان شرق تعز، 4 من ضباط وقيادات عسكرية في قوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، بتهمة الخيانة.

وقالت المصادر لصحيفة “المدينة” ، اليوم السبت، إن “كتائب الموت (كتائب الحسين) الجناح العسكري لجماعة الحوثيين، أعدم أمس الأول في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز، 4 قادة عسكريين وعدداً من جنود الحرس الجمهوري الموالي لصالح، بتهمة الخيانة ورفضهم تنفيذ أوامر وتوجيهات القيادات الميدانية للحوثيين”.

وأضافت المصادر أن مليشيا الجماعة تدفع بقوات الحرس الجمهوري والمسلحين التابعين لحزب صالح إلى مقدمة صفوف المواجهات ليقتلون وفي حال رفضهم تقوم بإعدامهم.

كما أكدت مصادر وصفتها الصحيفة بالمطلعة في صنعاء، أن وزير دفاع حكومة الانقلاب (اللواء محمد العاطفي)، المحسوب على زعيم جماعة الحوثيين، رفض طلباً تقدم به صالح للوزير العاطفي يطلبه باصدار توجيهات بإلغاء القرارات العسكرية التي أصدرتها اللجنة الثورية خلال الفترة السابقة.