أمانة الشرقية تردم 120 مستنقع في ضاحية الملك فهد.. وإنشاء حوض تجميعي لخفض منسوب المياه

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مباشرة فريق عمل لتنفيذ بعض الحلول العاجلة للحد من تجمعات المياه في ضاحية الملك فهد بالدمام، من خلال رصد عدد المستنقعات، وإنشاء حوض تجميعي، إضافة الى البدء بردم المستنقعات، وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأوضحت الأمانة في بيان صحافي، أنه حرصاً منها على سلامة سكان ضاحية الملك فهد بالدمام من تجمعات المياه في بعض المواقع بسبب عدم وجود مشاريع الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه وزيادة النمو السكاني في الحي، ما يستدعي العمل بشكل سريع على الحد من أضرار هذه التجمعات، حيث تم تشكيل فريق عمل للقيام بالمهام المطلوبة لتك التجمعات وحصرها والمعالجة حسب إمكانات الأمانة المتاحة، حتى يتم ترسيه مشاريع خطوط الصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

من جهة ثانية نوه رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج إلى مباشرة فريق العمل لإعداد برنامج تنفيذي لبعض الحلول المؤقتة والتي تضمنت الاعمال في حصر جميع أماكن تجمعات المياه بأحياء ضاحية الملك فهد مع تحديد مساحات التجمعات المائية ونسبة العمق فيها وأعدادها، حيث بلغ عدد المستنقعات التي تم رصدها مؤخراً (703) مستنقع بمساحة مسطحة تقريبية تبلغ (1.367.243.239م2) وبإجمالي ردم يقدر بـ (683.603.778م3).

فيما تم إنشاء حوض تجميعي غرب منطقة ضاحية الملك فهد نهاية طريق الملك سعود وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، وكذلك تم البدء بأعمال نقل الرمال ودفن المستنقعات وقد تم البدء بتوريد الرمال ودفن عدد (120) مستنقع بمساحة تقريبية تقدر بـ (57200م2) بكمية رماتقدر بـ (51540م3 ) في وقت قياسي.

وأكد على أنه تم تنفيذ خط لخفض منسوب المياه الجوفية (المرحلة العاشرة-الجزء الأول) على امتداد شارع الملك سعود بطول (2800) متر ويشكل 58% من شارع الملك سعود ويصب في الحوض التجميعي.

فيما تم البدء بتنفيذ خطة العمل بعد التنسيق مع الإدارات العامة بالأمانة والبلديات المرتبطة لتأمين سائقين لشاحنات الأليات العاملة مع فريق العمل.

بدوره أوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية بادرت وبحرص منها للحد من أضرار تجمعات المياه، الناتجة من عدم وجود شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بحي ضاحية الملك فهد في الدمام، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل للقيام بعدد من الأعمال التي تضمنت: حصر المستنقعات وكمياتها، ووضع خطة عمل للحلول العاجلة والموقتة للحد من تجمعات المياه، كما قامت بتأمين الاستعدادات اللازمة لبلدية غرب الدمام من خلال توفير الآليات والمعدات والموارد البشرية لتنفيذ هذه الخطة.

وكشف الصفيان أن الأمانة ضاعفت من استعداداتها في ضاحية الملك فهد أربع مرات خلال الفترة الحالية، نظراً لموسم الأمطار، وذلك للحد من تجمعات المياه، من خلال توفير مزيد من الآليات والمعدات والموارد البشرية، تفادياً لزيادة تجمعات المياه بسبب الأمطار.

وشدد على أن الأمانة مستمرة في برامجها التي وضعتها للحد من أماكن تجمعات المياه بحسب الإمكانات المتوافرة لدى الأمانة، لافتاً إلى أن جميع هذه الحلول ليست جذرية ومؤقتة، ومؤكداً أن الحل النهائي يكمن في إنشاء شبكة تصريف مياه الصرف الصحي.