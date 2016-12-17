 غرفة الأحساء تنّظم غدا الاحد ندوة كبرى بعنوان: (الاقتصاد السعودي إلى أين؟) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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غرفة الأحساء تنّظم غدا الاحد ندوة كبرى بعنوان: (الاقتصاد السعودي إلى أين؟)

غرفة الأحساء تنّظم غدا الاحد ندوة كبرى بعنوان: (الاقتصاد السعودي إلى أين؟)
المناطق - الأحساء

تنّظم غرفة الأحساء ممثلة باللجنة التجارية ندوة اقتصادية كبرى بعنوان (الاقتصاد السعودي إلى أين؟)، يحاضر فيها
الاستشاري الدكتور عاصم بن طاهر سعيد عرب، رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية ومؤسس ورئيس مكتب الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية والإدارية، وذلك بعد مغرب غدا يوم الأحد 19/03/1438هـ الموافق 18/12/2016م، الساعة الخامسة والنصف مساء في قاعة الشيخ ناصر الزرعة – يرحمه الله – للرجال وقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق للنساء، بمبنى الغرفة الرئيسي.

وأوضح الأستاذ نعيم بن جواد المطوع رئيس اللجنة، أن الندوة تأتي ضمن حزمة الفعاليات والبرامج المعتمدة في خطة اللجنة
للعام 2016م، مبينًا أن هذه الندوة ستناقش محاور حيوية غاية في الأهمية والشمول والجرأة في الطرح نظرا لحجم وعمق التحول الذي بدأت تحدثه “رؤية السعودية 2030” وبرنامج التحول الوطني المصاحب لها على الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى استعراض عديد التحديات والفرص الاستراتيجية
والاستثمارية في مجالات الاقتصاد المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن اللجنة تحاول مواكبة التطورات واستشراف المستجدات في إطار ترجمة مرتكزات “رؤية المملكة 2030” على أرض
الواقع ونقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد مستهلك لاقتصاد منتج عن طريق تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد وطني يقوم على مميزات تنافسية حقيقية، مع تعزيز الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يفرض على اللجنة تفعيل مبادرات وبرامج نشر الوعي
التجاري والمعرفة الاقتصادية بين منسوبيها من خلال مثل هذه الفعاليات العامة والمتخصصة.

وقال المطوع إن المملكة لا تقوم حاليا بإصلاحات اقتصادية طارئة، ولكنها تبني اقتصادا يحاكي العقود المقبلة، بكل
استحقاقاتها ومتغيراتها وتحولاتها، وهو الأمر الذي يتطلب منا في القطاع التجاري فهم آليات الحراك الاقتصادي ومتابعته بهمة ووضوح وجدية، للاستفادة من الفرص المختلفة التي تصنعها التحديات بما ينعكس بالفائدة على القطاع والمستثمرين.

وأشار إلى أن اللجنة لديها سلسلة من البرامج والخطط والمشاريع الطموحة الهادفة إلى تحفيز وجذب الاستثمارات الكبيرة
والمتنوعة إلى الأحساء كونها وجهة استثمارية واعدة، مع إبراز مقومات النمو فيها وميزاتها النسبية واستعراض الإمكانات والموارد الكبيرة فيها وإبراز وجهتها الاستثمارية النموذجية الواعدة بما يسهم في تحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

ورحّب المطوع باسم اللجنة وأعضائها وتجار واحة الأحساء وأهلها بالدكتور عاصم عرب، لما له من مؤهلات رفيعة وخبرات
طويلة وجهود متواصلة ومتميزة في مجال الاستشارات والأبحاث والدراسات وهو ما يؤهله لتقديم طروحات واقعية ورؤى معمقة تحت عنوان الندوة بما قد يسهم في نشر المعرفة وتوسيع وتحفيز رؤى التجار لاقتناص الفرص والمساهمة في إنجاز خطط تنويع مصادر الدخل.

يُشار إلى أن الخبير الاستشاري الدكتور عاصم عرب، يحمل درجة الدكتوراه، في الاقتصاد، من جامعة سذرن مثودست، الولايات
المتحدة الأمريكية، 1983، وكذلك درجتي ماجستير، من جامعة كاليفورنيا وجامعة سذرن مثودست، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس، كلية العلوم الإدارية (كلية التجارة سابقاً)، جامعة الملك سعود، عام 1973م، وعمل مستشارا غير متفرغ لعدد من الوزارات وله عدة أبحاث وكتب ومؤلفات
اقتصادية متنوعة.

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