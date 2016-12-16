الشورى يعتزم رفع توصية للمقام السامي بإلزام شركات الاتصالات تحسين خدماتها وإعادة باقات الانترنت اللامحدود

تعتزم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رفع توصية للمقام السامي، تتضمن الطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام شركات الاتصالات المرخصة تحسين خدماتها وشبكاتها، وإعادة باقات الانترنت اللامحدود.

وأشارت اللجنة في تقرير صدر عنها ونقلته “الحياة” إلى عدم قناعتها بمبررات هيئة الاتصالات لإلغاء باقات الانترنت اللامحدود، والتي تضمنت أن هذه الباقات تسبب تزاحما على الشبكة وتأثيرا سلبيا عليها، مشيرة إلى أن الحل بتوسيع وتحسين الشبكة.

وأشارت إلى أن خدمة الإنترنت اللامحدود تقدم من عدة مشغلين عالميين، وتقوم شركات الاتصالات عادة بدراسة المحطات اللاسلكية في المواقع ذات الكثافة السكانية العالمية وإجراء التوسعات اللازمة لها لتفادي الاختناقات في أوقات الذروة، وينبغي على الهيئة إلزام الشركات بالعمل على توسعة شبكاتها لتفي بالطلب المتزايد على الإنترنت عوضاً عن السماح لهم بإيقاف خدمات كانت تقدم للمشتركين، إذ إن ذلك سيشجع الشركات على الحد من تطوير شبكاتها، ما يؤثر سلباً في تقديم أفضل الخدمات.

وطالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ استراتيجية توفير خدمات النطاق العريض السلكية واللاسلكية في جميع مناطق المملكة لضمان سرعات عالية وبأسعار مناسبة، وذلك لسد الفجوة الكبيرة المتنامية في انتشار خدمات النطاق العريض مقارنة بالدول المتقدمة.

وفي إطار آخر طالبت اللجنة هيئة الاتصالات بدراسة إيجاد بدائل محلية لشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي للحد من آثارها السلبية والأمنية.