 وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد في الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد في الدمام

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد في الدمام
المناطق - الرياض

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، في عددٍ من التخصصات، بمسمى “إستشاري مساعد (طب باطني) – إستشاري أشعة”، ومُستمر إلى تاريخ 2017/2/13م.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ من هنا

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