وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد في الدمام

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، في عددٍ من التخصصات، بمسمى “إستشاري مساعد (طب باطني) – إستشاري أشعة”، ومُستمر إلى تاريخ 2017/2/13م.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ من هنا