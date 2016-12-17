وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد في الدمام

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، في عددٍ من التخصصات، بمسمى “إستشاري مساعد (طب باطني) – إستشاري أشعة”، ومُستمر إلى تاريخ 2017/2/13م.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ من هنا
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، في عددٍ من التخصصات، بمسمى “إستشاري مساعد (طب باطني) – إستشاري أشعة”، ومُستمر إلى تاريخ 2017/2/13م.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ من هنا
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