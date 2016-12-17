دراسة: الجري صباحا يجعل المخ يقظا لباقي اليوم ويعزز الذاكرة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الجري في الصباح الباكر يمكن أن يجعل المخ يقظا لباقي اليوم ويعزز الذاكرة بشكل عام.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة أريزونا إن جزءا من المخ يكون مسئولا عن التخطيط واتخاذ القرار يتم تنشيطه بفعل الجري الخفيف في الصباح الباكر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه من المعروف أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يحفز المنطقة نفسها لكنها المرة الأولى التي يربط فيها العلماء بين هذه المنطقة والجري.

وشملت الدراسة 11 رجلا يحرصون على الجري صباحا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ونفس العدد من المتطوعين الذين لم يمارسوا الرياضة لشهور.

وخضع المتطوعون لتصوير بالرنين المغناطيسي لقياس مستويات النشاط في أدمغتهم، ليتضح أن مخ من يحرصون على الجري أظهر إتصالا متزايدا في المناطق التي يحتاجها المخ للتفكير العميق في الأمور المهمة.