 الاحتجاجات تنتقل إلى “بولندا”.. إغلاق أبواب البرلمان ومحاصرة أعضائه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الاحتجاجات تنتقل إلى “بولندا”.. إغلاق أبواب البرلمان ومحاصرة أعضائه

الاحتجاجات تنتقل إلى “بولندا”.. إغلاق أبواب البرلمان ومحاصرة أعضائه
المناطق - وكالات

أغلق محتجون جميع أبواب البرلمان البولندي، بعد أن اتهمت أحزاب المعارضة نواب حزب القانون والعدالة الحاكم بإقرار موازنة العام المقبل بشكل غير قانوني.

وتخضع مخارج البرلمان لحراسة رجال الشرطة لكن مئات المتظاهرين حاصروهم، وقالوا إن النواب لن يخرجوا وطالبوا رئيس الحزب الحاكم بالخروج ومواجهتهم.

وفي وقت سابق أمس اتهمت 3 أحزاب معارضة رئيس البرلمان بانتهاك الدستور بعد أن نقل تصويتا رئيسيا على موازنة العام المقبل خارج القاعة الرئيسية للبرلمان ومنع وسائل الإعلام من متابعة عملية التصويت.

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