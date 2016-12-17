 تركيا.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف حافلة جنود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تركيا.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف حافلة جنود الاحتجاجات تنتقل إلى “بولندا”.. إغلاق أبواب البرلمان ومحاصرة أعضائه دراسة: الجري صباحا يجعل المخ يقظا لباقي اليوم ويعزز الذاكرة بدء التسجيل في برنامج “إيجار” لمكاتب “الوسطاء” خلال أسبوعين نمو الأجور في المملكة يتصدر عربيا بـ 6.7 % خلال 3 سنوات وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد في الدمام الشورى يعتزم رفع توصية للمقام السامي بإلزام شركات الاتصالات تحسين خدماتها وإعادة باقات الانترنت اللامحدود غرفة الأحساء تنّظم غدا الاحد ندوة كبرى بعنوان: (الاقتصاد السعودي إلى أين؟) أمانة الشرقية تردم 120 مستنقع في ضاحية الملك فهد.. وإنشاء حوض تجميعي لخفض منسوب المياه الحوثيون يعدمون 4 قيادات عسكرية وضباط من قوات حرس المخلوع صالح توسيع اتفاق إخلاء حلب ليشمل بلدات محاصرة أخرى القيادة تهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تركيا.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف حافلة جنود

تركيا.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف حافلة جنود
المناطق - وكالات

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، اليوم، إن مصابين سقطوا في انفجار سيارة ملغومة استهدف حافلة تقل جنوداً خارج نوبة عملهم في مدينة قيصرية بوسط تركيا.

وأضاف للصحافيين في تصريحات بثها التلفزيون، أن الهجوم يشبه تفجيرين وقعا الأسبوع الماضي خارج استاد لكرة القدم في إسطنبول.

وكانت ذكرت مصادر أمنية أن الانفجار الذي وقع اليوم السبت خارج جامعة أرجيس في ولاية “قيصري” وسط تركيا، استهدف حافلة كانت تقل جنوداً.

وأكدت مصادر بمستشفى في قيصرية سقوط أكثر من 25 مصاباً وأن هناك قتلى، فيما قالت وسائل إعلام إن الانفجار أدى لمقتل 13 شخصاً وجرح نحو 48 آخرين.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، طبقاً لما ذكرته القناة التلفزيونية التركية، التي ذكرت أن سيارة مفخخة ربما كانت السبب في الانفجار.

وفرضت السلطات حظراً جزئياً بشأن البث الإذاعي من موقع الانفجار، طبقاً لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

ووقع الانفجار خارج جامعة “أرجيس” صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وأصيبت الحافلة بأضرار في جانبها الأيسر بسبب الانفجار.

وأظهرت صور من الموقع دخاناً يتصاعد من الحافلة ومازالت الحرائق مشتعلة على الأرض المغطاة بالثلوج. إذ تقع الولاية على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة، أنقرة.

وكان انفجار سيارة مفخخة مطلع الأسبوع الماضي خارج استاد كرة قدم في إسطنبول، أسفر عن مقتل 44 شخصاً، من بينهم 36 من رجال الشرطة.

وأعلنت جماعة “صقور حرية كردستان” وهي جماعة متشددة تابعة لجماعة “حزب العمال الكردستاني” مسؤوليتها عن الهجوم.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>