تركيا.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف حافلة جنود

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، اليوم، إن مصابين سقطوا في انفجار سيارة ملغومة استهدف حافلة تقل جنوداً خارج نوبة عملهم في مدينة قيصرية بوسط تركيا.

وأضاف للصحافيين في تصريحات بثها التلفزيون، أن الهجوم يشبه تفجيرين وقعا الأسبوع الماضي خارج استاد لكرة القدم في إسطنبول.

وكانت ذكرت مصادر أمنية أن الانفجار الذي وقع اليوم السبت خارج جامعة أرجيس في ولاية “قيصري” وسط تركيا، استهدف حافلة كانت تقل جنوداً.

وأكدت مصادر بمستشفى في قيصرية سقوط أكثر من 25 مصاباً وأن هناك قتلى، فيما قالت وسائل إعلام إن الانفجار أدى لمقتل 13 شخصاً وجرح نحو 48 آخرين.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، طبقاً لما ذكرته القناة التلفزيونية التركية، التي ذكرت أن سيارة مفخخة ربما كانت السبب في الانفجار.

وفرضت السلطات حظراً جزئياً بشأن البث الإذاعي من موقع الانفجار، طبقاً لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

ووقع الانفجار خارج جامعة “أرجيس” صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وأصيبت الحافلة بأضرار في جانبها الأيسر بسبب الانفجار.

وأظهرت صور من الموقع دخاناً يتصاعد من الحافلة ومازالت الحرائق مشتعلة على الأرض المغطاة بالثلوج. إذ تقع الولاية على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة، أنقرة.

وكان انفجار سيارة مفخخة مطلع الأسبوع الماضي خارج استاد كرة قدم في إسطنبول، أسفر عن مقتل 44 شخصاً، من بينهم 36 من رجال الشرطة.

وأعلنت جماعة “صقور حرية كردستان” وهي جماعة متشددة تابعة لجماعة “حزب العمال الكردستاني” مسؤوليتها عن الهجوم.