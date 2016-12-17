 أمير القصيم يوجه بإطلاق “رابطة مشاهير التواصل الإجتماعي” بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير القصيم يوجه بإطلاق “رابطة مشاهير التواصل الإجتماعي” بالمنطقة

أمير القصيم يوجه بإطلاق “رابطة مشاهير التواصل الإجتماعي” بالمنطقة
المناطق - بريدة

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بإطلاق رابطة مشاهير التواصل الاجتماعي بالمنطقة.

ويأتي إطلاق الرابطة لما للإعلام الجديد من أهمية في سرعة إيصال المعلومة ، وضمان وصولها للشرائح المستهدفة، وتميزها بالتفاعلية واهتمام جميع أفراد المجتمع بها.

وشدد أمير منطقة القصيم على مشاهير التواصل الإجتماعي، أن يحسنوا إستخدام هذه الوسيلة بالطريقة الإيجابية والهادفة، حيث أنّها إذا استخدمت بطريقة سلبية وبصورة خاطئة، فسوف ينعكس ذلك على مستخدمها وكذلك على مصداقيته، حاثاً إياهم أن “ينقلوا الأحداث ويتناولوها بموضوعية وحيادية ومايخدم ديننا ووطننا وتوجيهات قيادتنا الرشيده، وأن يبتعدوا عن كل مايثير البلبلة والإنقسام”.

وأكد أهمية الإعلامي الوطني في ظل المتغيرات المتسارعة وأهمية دوره في إيصال المعلومة بالنقد البناء ودوره كذلك في إيصال صوت المواطن بوضوح ومهنية، مؤكداً أن على الإعلامي أمانة ثقيلة، وعليه أن يتحرى الدقة، ويتأكد من مصداقية خبره ومعلوماته قبل نشره ، لأن ميزه الإعلامي وقيمة خبره بمصداقيته وليس بسرعة نشر الخبر دون التأكد من معلوماته، مبيناً أن الإعلامي المثالي هو من يكتب الحقيقة كاملة، ويضع أمانة الكلمة نصب عينيه، ونحن بحاجة إلى الإعلامي الصريح الواضح المتزن.

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