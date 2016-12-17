 الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي تشارك بـ 40 موظفاً في معرض جدة للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي تشارك بـ 40 موظفاً في معرض جدة للكتاب

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي تشارك بـ 40 موظفاً في معرض جدة للكتاب
المناطق_جدة
شاركت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة في فعاليات معرض جدة الدولي الثاني للكتاب عبر ٤٠ موظفاً من منسوبيها.
    وتأتي مشاركة الرئاسة اطيلة فعاليات المعرض التي تستمر عشرة أيام بالتعاون والتنسيق مع محافظة جدة ووزارة الثقافة والإعلام وبقية الجهات المشاركة.
    وتنقسم المشاركة إلى شقين ، ميدانية ترتكز على تقديم النصح والتوجيه بالأسلوب الحسن من خلال الأعضاء الميدانيين، والمشاركة بجناح للتعريف بمهام وأعمال ومنجزات الرئاسة يتم فيه توزيع مجموعة من إصداراتها وموادها الإعلامية.
    كما تشارك الرئاسة العامة بحافلتها التوجيهية التي يتم من خلالها عرض عدد من المواد التوعوية والتوجيهية والإعلامية في الشاشات الخاصة بالحافلة حيث تحوي شاشتي عرض كبيرة.

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