 الرئيس اليمني: تعز نواة النصر على قوى الانقلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الرئيس اليمني: تعز نواة النصر على قوى الانقلاب

الرئيس اليمني: تعز نواة النصر على قوى الانقلاب
المناطق_وكالات

قال الرئيس اليمني عبدربه هادي إن أبناء تهز سجلوا مواقف ومآثر بطولية ستخلد في سفر التاريخ عن صمود المدينة وابناءها الأسطوري الرافضة للقوى الهمجية القادمة من الكهوف وسرادب التاريخ.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بقيادات أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز ، للوقوف على الأوضاع والتطورات الجارية بمحافظة تعز التي ظلت ولازالت تعاني من تبعات الحرب الظالمة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الذين حشدوا ميليشياتهم لغزوا المدينة وقتل وتهجير ابناءها وتدمير بنيتها التحتية.

وحث الجميع على الابتعاد عن الحزبية لأن معركتهم اليوم هي معركة وجود في الدفاع عن الأرض والعرض أمام القوى الفئوية والمناطقية المقيتة.

وجدد الرئيس اليمني تمسك الشعب اليمني بخياراته التي أجمع عليها التوافق الوطني والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني لبناء يمن اتحادي جديد تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وحيا عبدربه هادي صمود المقاومة الشعبيه والجيش بمحافظة تعز، مبشرا بنصرا قريبا على قوى التمرد والانقلاب لمصلحة السلام والأمن والاستقرار الذي تمثل تعز نواته وجوهره.

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