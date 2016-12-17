مصر تمنع دخول نجل بن لادن وترحله إلى تركيا

رحلت سلطات مطار القاهرة اليوم السبت عمر أسامة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل إلى تركيا بعد منعه من دخول البلاد، لدى وصوله من قطر تنفيذا لقرار إحدى الجهات الأمنية. وقالت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 940 والقادمة من الدوحة، تقدم الراكب عمر أسامة محمد بن لادن مواليد 1981 لإنهاء إجراءات وصوله بصحبة زوجته، وبوضع بيانات جواز سفره السعودي على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية الحساسة.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغه بالقرار وترحيله على أقرب طائرة حيث اختار نجل بن لادن السفر على رحلة الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول.