البنك الإسلامي للتنمية يمول مشروع القطار في المغرب بـ 102 مليون دولار

وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيات التمويل المتعلقة بمشروع إنشاء محطات القطار السريع (طنجة – الدار البيضاء) بالمملكة المغربية، إذ يسهم البنك في تمويله بمبلغ 101.5 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى إنشاء محطات سكك حديد خاصة بالقطار فائق السرعة في كل من طنجة، والقنيطرة، والرباط، والدار البيضاء، بحيث تشمل الأشغال التي ستنفذ في إطار هذه المحطات الأشغال المدنية وأشغال التشطيبات، وأشغال الإلكتروميكانيك، والأشغال الخارجية، بُكلفة إجمالية تصل إلى 214.1 مليون دولار.

ويتولى البنك تمويل إنجاز الأشغال المتعلقة بمحطة طنجة والمتمثلة في إعادة تهيئة، وتوسعة مبنى المحطة القائم بما يشمل بناء قاعات للخدمات، وللركاب، وللمسافرين، والمرافق الإدارية والتجارية، والمرافق الخارجية، وفي محطة القنيطرة يشمل التمويل على أعمال تشييد مبنى جديد للمسافرين يضم مرافق خدماتية، ومكاتب إدارية، ومحلات تقنية وتجارية، بالإضافة إلى تهيئة الفضاء الخارجي للمحطة، فيما يتمثل تمويل محطة الدار البيضاء المسافرين في تشييد مبنى جديد للمسافرين يشمل بناء قاعات للخدمات، وللركاب، وللمسافرين والمرافق الإدارية، والتجارية والمرافق الخارجية.

ويُسهم مشروع إنشاء محطات القطار السريع في تعزيز حركة النقل بين مدن المملكة المغربية، وتوفير فرص عمل متنوعة، والحد من التلوث، بالإضافة إلى الرفع من حجم الاستثمارات وزيادة الدخل، فضلاً عن إضفاء رونق وجاذبية أكبر للتهيئة العمرانية بالمدن المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه في العام 1975م، قدم تمويلات لصالح المملكة المغربية بقيمة بلغت 6.1 مليارات دولار، شملت البُنى التحتية، ومشروعات التنمية البشرية، وتمويل التجارة والاستثمار.