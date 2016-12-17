” آل شريم ” يدشن المنصة الإعلامية للمشاركات في يوم اللغة العربية العالمي

دشن صباح اليوم السبت مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم المنصة الإعلامية للمشاركات في يوم اللغة العربية العالمي مثمناً هذه الجهود داعياً للافتخار باللغة العربية علماً وتعليماً .

وقال احتفالا بهذه المناسبة يطيب لي في اليوم العالمي للغة العربية ان انتهز الفرصة لاحث جميع منسوبي تعليم محافظة محايل (بنين/بنات) . للمحافظة على هذا الإرث العظيم الذي ميزنا الله به عن جميع لغات العالم وهي لغة الضاد.نعم لغة القرآن الكريم .. أوصيكم أيها المسلمون العرب العظماء.. أرض الجزيرة العربية الفصحاء.. بالتحدث بها ، وحث أبنائكم وبناتكم الطلبة على الافتخار باللغة العربية لغة القرآن الكريم .. لغة خمس صلوات يناجي بها المسلمون ربهم ، ” ما اعذبها من لغة ” وما أعظمها من لغة ، وحدت صفوفا والفت قلوبا ، لغة نزل بها الروح الأمين على خير من اصطفى الله من العالمين. في أطهر بقاع العالمين تحديا لأهل الفصاحة والبيان.

لغة افتخر بها خير البشر حين يقول صلى الله عليه وسلم..انا أفصح العرب بيد إني من قريش ، أسأل الله ان يحفظ هذه البلاد وقيادتها وأن ينصر الجنود المرابطين على حدودنا الغالية.

بدوره قدم رئيس العلاقات العامة والإعلام التربوي الاستاذ راجح محمد الراجحي شكره وتقديره لمدير التعليم بمحايل عسير على حرصه لتدشين يوم اللغة العربية العالمي ومثمناً جهوده اللامحدوده لدعم كافة مناشط وبرامج ومناسبات الإدارة .

كما قدم شكره للأستاذة سارة الأسمري القائمة على فكرة المنصة الإعلامية ليوم اللغة العربية العالمي ومثمناً جهودها في ذلك الصدد سائلين الله تعالى التوفيق والسداد .