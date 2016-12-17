خبر: 42 طالبة تتدرب على لغة البرمجة

أقامت مدارس درة الأحساء بالهفوف ورشة عمل للطالبات يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15/3/1438هـ بمناسبة الحدث العالمي “ساعة البرمجة” استهدفت من خلاله 42 طالبة

حيثُ تم إعداد هذه الورشة بهدف تسهيل تَعلُّم أساسيات البرمجة الحاسوبية ونشر ثقافة تسخير التقنية لبناء جيل قادر على حل المشكلات باستخدام لغة الحاسب الآلي لفئة الطالبات مرحلتي المتوسط والثانوي

وبتوجيه من مشرفة النشاط الأستاذة سارة العديل للمشاركة في هذا الحدث العالمي لما للبرمجة من أهميه في تحسين قدرات الطالبة على التفكير والمساعدة في حل المشكلات بشكل إبداعي.

وأوضحت قائدة المدرسة الأستاذة: لطيفة عيسى العبود أن “ساعة البرمجة” هي حملة عالمية كفيلة بأن تخبرنا أن علوم الكمبيوتر ممتعة وبها قدر كبير من الإبداع

وفي نهاية البرنامج حصلت الطالبات على شهادات اجتياز أساسيات البرمجة مقدمة من شركة مايكروسوفت

كما شكرت قائدة المدرسة الاستاذة:مريم المساعد منفذة البرنامج بالتعاون مع مشرفة البرامج والتدريب الأستاذة سمية المطير والتي أبدت إعجابها في أداء الطالبات وشغفهم نحو تعلم لغة جديدة وأهمية الحدث في إثراء معارف الطالبات بأساسيات البرمجة وشكرت المعلمات ممن لهن دور في إنجاح هذا البرنامج