​تعليم المدينة : إدارة التدريب(بنات)تحتفي بجودة البيئة التدريبية في يوم الجودة

برعاية مدير عام التعليم الأستاذ ناصر بن عبدالله العبد الكريم و حضور المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة مريم بنت عقيل الجهني و مساعدة مدير إدارة الجودة الشاملة الأستاذة فاطمة بنت حمزة أبو زبنة احتفت إدارة التدريب التربوي و الابتعاث (بنات) باليوم العالمي للجودة في التعليم تحت شعار “الجودة سلوكي” , “الجودة التزام و عزم .. إتقان و حزم” يوم الثلاثاء 14 / 3 / 1438 هـ في مركز التدريب التربوي بالخالدية .

استهلت الفعاليات بالنشيد الوطني فآيات عطرات ثم كلمة إدارة التدريب ألقتها مديرة مركز التدريب الأستاذة سعاد بلقاسم قدمت فيها قراءة تأملية لشعار يوم الجودة هذا العام , تلتها كلمة مديرة إدارة التدريب التربوي الأستاذة مريم المحمدي عرضت رؤية الإدارة من خلال استقراء الرؤية الوطنية قراءةً متأنية تشخيصاً للواقع واستشرافاً للمستقبل و تركيزاًعلى التطوير المهني المستدام, و استعرضت منجزات الإدارة في إحصائية شملت (215) برنامج استفادت منها (6239) متدربة و بعدد ساعات إجمالي (74990) ساعة تدريبية كما وضحت أبرز المشاريع و البرامج الوزارية المنفذة ” جدارات , بحث الدرس , مشروع الحاسب الآلي و مشروع تمكين ” إضافة إلى عدد من المبادرات كتدريب طالبات التربية العملية , و ملتقى التطوير المهني التكاملي و تدريب منسوبات كلية التقنية , نُفذت من خلال عمليات الجودة و في إطار تطبيقاتها , و اختتمت كلمتها برفع خالص الشكر لمدير عام التعليم و لمساعدته للشؤون التعليمية على دعمهما الدائم و السخي للإدارة .

ثم كلمة المساعدة أشادت فيها بالتقدم الكائن حالياً في تطبيق الإدارات التعليمية لمفاهيم الجودة من خلال الانتقال إلى تحديد المعايير المطلوبة وتطبيقها و من ثم تحليلها و قياس أثرها , وشكرت إدارة التدريب قيادةً و فريقاً لقاء جهودهم المبذولة في تحسين البيئة التدريبية و عملهم بروح الفريق الواحد , أعقبتها كلمة مساعدة مدير الجودة أكدت فيها على أهمية تطبيق الجودة في كافة جوانب الحياة انطلاقاً من مبدأ قرآني و هدي نبوي مثمنة جهود إدارة التدريب في نقل ممارسات الجودة إلى حيز التنفيذ .

ثم انطلقت فعاليات البرنامج بعدد من أوراق العمل و الأطروحات شملت الجودة من منظور إسلامي للأستاذة دلال المغير , و نموذج التميز الأوربي للدكتورة أميرة الحطاب , و جودة سلوك المتدرب للأستاذة إيمان سمباوه , و مسابقة فكري بجودة عرضتها الأستاذتان وفاء القريشي وإيناس الحسين .

و اختتمت الفعاليات بتكريم مديرة مركز التدريب و شركاء أنشطة الجودة من قائدات المدارس المشاركة في المعرض المصاحب و الجهات الداعمة و المشاركات في أوراق العمل و عضوات لجنة الجودة و التميز في التدريب , لتجول بعدها الحاضرات على مرافق المركز (القاعات التدريبية و المصلى و قاعة التدريب الإلكتروني و غرفة المدربات و ركن الإصدارات و المطبوعات , وحديقة المركز , و مركز خدمة المستفيدات ) و اطلعن على تجهيزاته و برامجه و شاهدن عرضاً مرئياً لمنجزاته .

هذا و قد حظي مركز التدريب التربوي (بنات) بزيارة مدير عام التعليم الأستاذ ناصر العبدالكريم و عدد من القيادات التعليمية – بنين مساء الثلاثاء و باطلاعهم على مرافقه و قاعاته بعد التجديد و وقوفهم على خططه و برامجه المنفذة و اختتمت الزيارة بشكر إدارة التدريب بنات على جهودها في التطوير و التحسين المستمر .