 العيادات السعودية تصرف 1971 وصفة طبية خلال الأسبوع 206 للسوريين في مخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العيادات السعودية تصرف 1971 وصفة طبية خلال الأسبوع 206 للسوريين في مخيم الزعتري

العيادات السعودية تصرف 1971 وصفة طبية خلال الأسبوع 206 للسوريين في مخيم الزعتري
المناطق_واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها عدد 1971 وصفة طبية للأشقاء اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري تشمل العلاجات الطبية كافة التي يحتاجون لها بمختلف الفئات العمرية ، وذلك خلال الاسبوع 206 منذ بدء تقديم الخدمات الطبية في المخيم .
وذكر المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني ، أن العيادات قامت بتوفير المتطلبات كافة التي يحتاجها الشقيق السوري ليتمتع بحالة صحية جيدة من خلال تأمين 13عيادة متخصصة بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها .
وأوضح أن صيدلية العيادات ، تقوم بصرف الاحتياج الفعلي من الدواء والمستلزمات الطبية للأشقاء السوريين لتتناسب مع طبيعة التشخيص الطبي من قبل عيادات الاختصاص بحيث تلبي احتياجاتهم المرضية كافة .
من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن ما تقوم به الحملة الوطنية السعودية من أعمال إغاثية إنما هو حلقة من سلسلة الاعمال الإنسانية التي تقدمها مملكة الإنسانية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد و ولي ولي العهد.
ونوه السمحان إلى أن العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري لديها كوادر طبية عالية التدريب ودرجة كبيرة من المعرفة العلمية والعملية في المجال الطبي لتقديم العلاج المناسب للأشقاء السوريين بكل ثقة واقتدار وهو ما تسعى إليه الحملة الوطنية السعودية منذ انطلاقها .

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