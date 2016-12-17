 أرامكو تعرض صورة نادرة لمكة أمام زوار معرض جدة الدولي للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أرامكو تعرض صورة نادرة لمكة أمام زوار معرض جدة الدولي للكتاب

أرامكو تعرض صورة نادرة لمكة أمام زوار معرض جدة الدولي للكتاب
المناطق_واس

عرضت أرامكو السعودية صور نادرة ارشيفية عن منطقة مكة المكرمة أمام زوار معرض جدة الدولي الثاني للكتاب ضمن أبرز الصور التي حملها أرشيف الشركة للمنطقة على مدار عقود طويلة من الزمن وذلك في جناحها الخاص بالمعرض.
وأكد مستشار مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي طارق الخواجي أن المركز إحدى مبادرات أرامكو السعودية والمشاركة من خلاله في المعرض والذي يقدم منظومة من المسابقات الثقافية المتنوعة منوهاً بإشادة  الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال افتتاحه فعاليات المعرض بالمركز الذي اعتبره صرح معرفي وثقافي كبير ينتظر منه الشيء الكثير لدفع عجلة المجتمع المعرفي للأمام وأهمية الدور الذي يقوم به لتنمية وتطوير قدرات الجيل الجديد لمجابهة التحديات المستقبلية.

وبين أن أرامكو السعودية تشارك في هذه التظاهرة الثقافية عبر ذراعها الثقافي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ، حيث شهد الجناح اقبالاً كبيراً من اليوم الأول من فعاليات المعرض مشيراً إلى أن المركز يقدم هذا العام تجربة فريدة من خلال “المعرض الأرشيفي” والذي يستعرض الطابع الإنساني في تاريخ أرامكو السعودية الذي يمتد إلى أكثر من 80 عاماً من خلال الصور الأرشيفية التي تروي رحلة تطور هذه الشركة العملاقة .
وأضاف أن الجناح يقدم تعريفاً بمكتبة المركز والتي صُممت لتُقدم تجربة تفاعلية تضم أكثر من 220,000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى نصف مليون كتاب ودورية ودراسة، كما ستكون حاضنة للمبادرات الثقافية كمسابقة القراءة الوطنية “اقرأ” والتي أنطلقت أول مرة في عام 2013م وكانت في البداية مقتصرة على المنطقة الشرقية ثم اتسعت في نسخها اللاحقة لتُغطي جميع مناطق المملكة، حيث شهدت النسخة الأخيرة مشاركة 18 ألف قارئ وقارئة

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