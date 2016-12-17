الجيش اليمني يسيطر على عدة مناطق مطلة على “باقم” ويكبد الميليشيات خسائر في الأرواح

تمكن الجيش اليمني من تحرير جميع المواقع المطلة علي مركز مديرية باقم بما فيها منطقة مندبة بالكامل بمحافظة صعدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني في جبهة علب بدأ الزحف باتجاه مركز مديرية باقم و بقية مناطق المديرية تمهيدا لتحرير جميع مناطق المحافظة.

وشوهدت عشرات الجثث لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية متناثرة في الشعاب، ووقع عدة أسرى في يد الجيش اليمني.

واستعاد الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة و الذخائر المتنوعة.

وأكدت تلك المصادر استعادتهم لجميع المواقع المطلة علي مركز مديرية باقم و منها 14 موقع انسحب منها الأمن المركزي عند بدء عاصفة الحزم.