 كوستا يقود تشيلسي لتعزيز صدارته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كوستا يقود تشيلسي لتعزيز صدارته

كوستا يقود تشيلسي لتعزيز صدارته
المناطق_وكالات

واصل المهاجم الأسباني الدولي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل الهدف رقم 50 له بقميص فريق تشيلسي الإنجليزي ليقود الفريق إلى الفوز الثمين 1 / صفر على مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل تشيلسي انتصاراته المتتالية وحقق الفوز الحادي عشر له على التوالي في المسابقة ليعزز صدارته لجدول الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 43 نقطة موسعا الفارق مع ليفربول وأرسنال إلى تسع نقاط لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي وهي الثامنة له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة.

وحسم تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كوستا في الدقيقة 43 بعد أداء متوسط المستوى من الفريقين، وتحسن الأداء في الشوط الثاني ولكن هذا لم يتبعه مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف نظيف.

ورغم الفوز الثمين في مباراة اليوم ، سيفتقد  تشيلسي جهود نجميه المتألقين دييجو كوستا ونجولو كانتي في مباراته مع بورنموث منتصف الأسبوع المقبل وذلك للإيقاف بعد الإنذار الذي ناله كل من اللاعبين اليوم.

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