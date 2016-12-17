التعليم تضيف 10 آلاف طالب وطالبة لخدمة النقل المجاني بالحد الجنوبي

أسندت وزارة التعليم إلى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي توفير (973) حافلة ومركبة لنقل ( 10,876) طالب وطالبة كانوا يدرسون في مدارس ضمن النطاق الأحمر في الحد الجنوبي بهدف نقلهم إلى الدراسة في مناطق آمنة، وذلك بتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي بالوزارة، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز “مشروع التوأمة” وخدمة طلاب وطالبات المدارس الواقعة ضمن النطاق الأحمر بالحد الجنوبي .

وتستهدف هذه الإضافة خدمة الطلبة الذين يدرسون في كل من نجران وصبيا وظهران الجنوب وسراة عبيدة، منها ما سيتم بنظام التعاقد المباشر بين الشركة وأولياء أمور الطلاب والطالبات، ومنها ما سيكون من خلال توفير الحافلات المدرسية.

وجاءت الإضافة لخدمات النقل التعليمي للطلاب والطالبات إنفاذًا لتوصيات اللجنة العليا للحد الجنوبي التي شددت على ضرورة توفير جميع الحلول العملية لأبرز احتياجات إدارات التعليم في الحد الجنوبي، ومنها توفير النقل التعليمي لطلبة المدارس للإسهام في استمرار العملية التعليمية، وتعتبر هذه خطوة استراتيجية ومهمة تضاف إلى خدمات النقل المدرسي التي تقدمها وزارة التعليم حالياً لنقل (188) ألف طالب وطالبة في مدارس الحد الجنوبي يجري خدمتهم حالياً بأسطول يتجاوز (3600) حافلة ومركبة، ويأتي هذا تأكيداً على تكاتف جميع أجهزة وقطاعات الدولة لتوفير جميع سبل الحياة الكريمة والمتطلبات المعيشية في مناطق الحد الجنوبي، ومن أهمها مواصلة العملية التعليمية مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الأمن والسلامة للطلبة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين، حيث سخّرت وزارة التعليم أسطول النقل التعليمي ليكون تحت تصرف أهالي المنطقة وأبناء الوطن عند الحاجة إليها، ودعم فرق الأزمات والكوارث لمواجهة جميع الأخطار المحتملة