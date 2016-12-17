القوات البحرية المصرية تضبط مركبا إيرانيا يحمل 171 كيلوغراما من الهيروين

تمكنت عناصر القوات البحرية المصرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، على متن مركب “إيراني” في المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها ،اليوم، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر إلى القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها إلى الموقع المحتمل لتواجد المركب الإيراني لمعارضتها، وتنفيذ حق الزيارة، والتفتيش عليها، وأثناء التفتيش تم العثور على أكياس بها مسحوق أبيض “هيروين” مخبأه بأرضية دورات المياه بالسفينة وعددها 319 كيسًا تقدر بحوالي 171 كيلوغراما.

وأفاد البيان بأنه تم القبض على المركب والطاقم المكون من سبعة أفراد والمضبوطات واقتيادهم إلى القاعدة البحرية، وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.