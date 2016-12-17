ختام فعاليات الأولمبياد الوطني بمنطقة حائل

اختتمت فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني في منطقة حائل والذي استمر لثلاثة أيام متتالية ، حيث شارك في الأولمبياد ٣٨ إدارة تعليمية بواقع ١٤٠ طالب على مستوى المملكة ، حققت منطقة الرياض من خلالها عدد من الجوائز في مختلف المسابقات فقد حصلت مدارس الرياض الأهلية على المركز الأول في مسابقة مصارعة السومو بمشاركة الطلاب محمد البواردي وعبدالله الأسمري وزياد أدهم والمدرب الأستاذ محمد صلاح الدين ، وقامت مدارس المناهج الأهلية بحصد المركز الثاني في مسابقة الركض لجهاز البايولويد بمشاركة الطالب زياد آل ابراهيم والمدرب الأستاذ بسام رفعت ، وابدعت مدارس شروق المعرفة الاهلية بحصولها على جائزة أفضل عمل تقني في مسابقة مصارعة السومو بمشاركة الطلاب فهد القحطاني ومشعل السبيعي والمدرب الأستاذ محمد جنادي ، كما حققت مدارس دار السلام الأهلية جائزة أفضل عمل تقني في مسابقة جمع المكعبات بمشاركة الطالب عبدالملك الجوهر والمدرب الأستاذ مختار خلف الله ، ولم تتحقق هذه الإنجازات إلا بتكاتف الجهود في إدارة النشاط الطلابي (العلمي) بقيادة رئيس القسم الأستاذ عبيدالله العصيمي ومتابعة كبيره من عراب النشاط الطلابي د.أنور أبو عباة الذي أكد حرص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمود القويحص على دعم المشاركات الوطنية والدولية وحصد المراكز المتقدمة في جميع المشاركات ، وختامًا لا يسع منسوبي إدارة النشاط الطلابي إلا أن تهدي هذا الإنجاز لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع سائلين الله للجميع دوام التوفيق والسداد.