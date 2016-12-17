“بلاك بيري” تطلق رصاصة الرحمة على نفسها

أعلنت شركة بلاك بيري BlackBerry الكندية، الجمعة، عن بيع الحقوق العالمية لعلامتها التجارية للشركة الصينية المصنعة TCL، والتي تنتج هواتف ذكية تحت إذن من شركة ألكاتيل Alcatel، وتتيح عملية البيع للشركة الصينية إمكانية استغلال جميع الحقوق العالمية لعلامة بلاك بيري التجارية.

وتأتي تلك الأخبار بعد ست سنوات من التباطؤ الذي عاشته الشركة الكندية المصنعة للأجهزة الذكية، وبعد إعلانها في شهر سبتمبر/ايلول الماضي عن توقف تصنيعها للهواتف الذكية الخاصة بها والتركيز بدلاً من ذلك على الخدمات والبرامج بدلاً من إطلاقها عملية إعادة تقييم شاملة وتقديم حلول مبتكرة لتصنيع هواتف جديدة.

وكانت الشركة الكندية تعتبر في يوم من الأيام إحدى العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية، وحظيت بمكانة كبيرة لدى المستخدمين من مختلف التوجهات والاهتمامات، وباعت عشرات الملايين من الأجهزة، حتى ظهور هاتف آيفون وإطلاق نظام التشغيل أندرويد، لتبدأ الأمور بالسير بشكل مختلف.

وقد صممت شركة TCL الصينية آخر هواتف شركة بلاك بيري المسماة DTEK50 وDTEK100، وبإمكانها حالياً إنتاج وتسويق وبيع الهواتف الذكية الحاملة لعلامة بلاك بيري التجارية، فضلاً على توفيرها خدمة العملاء، على أن تساعدها الشركة الكندية في مجال البرمجيات والخدمات.

ويتواجد عدد قليل من الاستثناءات مثل عدم شمول الصفقة لأسواق الهند وإندونيسيا، حيث تمتلك بلاك بيري هناك اتفاقيات مع مصنعين محليين، ولا تزال علامتها التجارية تحظى بحماس كبير في تلك الأسواق، كما أن الصفقة لا تشمل نيبال وبنغلاديش وسري لانكا.

وقد تمكنت الشركة الكندية في عام 2009 من الحصول على حصة سوقية بلغت 20 في المئة من مجمل سوق الهواتف الذكية في العالم، بينما تقلصت تلك النسبة في يومنا الحالي لتصل إلى 0.1 في المئة من مجمل سوق الهواتف الذكية العالمي.