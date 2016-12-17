 المملكة تؤكد أهمية التحرك الفوري لإيقاف المجازر في حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المملكة تؤكد أهمية التحرك الفوري لإيقاف المجازر في حلب

المملكة تؤكد أهمية التحرك الفوري لإيقاف المجازر في حلب
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية لازالت تتابع بقلق شديد المجازر البشعة التي تُرتكب في مدينة حلب السورية، والتي تعد جرائم حرب ضد الإنسانية، كما وتعتبر أبشع جريمة إنسانية يشهدها مطلع هذا القرن وذلك أمام مرأى ومسمع العالم.
وأوضح المصدر بأن المملكة قد قامت مؤخرًا بإجراء العديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة، لتؤكد لهم على موقفها الذي عبر عنه مراراً مجلس الوزراء في هذا الصدد، وبأهمية التحرك الفوري لإيقاف هذه المجازر.
وجدد المصدر في ختام تصريحه التأكيد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة؛ وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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