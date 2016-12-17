 رداً على تمرين “أمن الخليج العربي” إيران والعراق ينفذان تمرينا بحرياً مشتركا في شط العرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رداً على تمرين “أمن الخليج العربي” إيران والعراق ينفذان تمرينا بحرياً مشتركا في شط العرب

رداً على تمرين “أمن الخليج العربي” إيران والعراق ينفذان تمرينا بحرياً مشتركا في شط العرب
المناطق-يوسف المطيري

كشف قائد حرس الحدود الإيراني العميد “قاسم رضائي”، أمس الجمعة، بإجراء مناورات بحرية مشتركة بين بلاده والعراق، في مياه الخليج العربي وشط العرب وتحديدا في منطقة “رأس البيشة” ، وشارك في المناورات قوات من خفر السواحل للبلدين٬ وقال إن “التمرين شمل تمارين إنقاذ وتصدي للقرصنة البحرية وتهريب البضائع والمخدرات.

وقال رضائي في مؤتمر صحفي: إن “هذه التمارين ستقام مستقبلا مع دولتين أو 3 دول في الخليج العربي أو دول أخرى لها حدود مشتركة مع إيران، مضيفاً أن إيران والعراق تربطهما علاقات سياسية واقتصادية في مستوى عال ولقد اجريا تمرينا حدوديا مشتركا في إطار الرقي بالتعاطي بين الجانبين.

بدورها أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم السبت، افتتاح نقطة بحرية جديدة عند مدخل شط العرب، وتنفيذ مناورة مشتركة لوحدات بحرية عراقية وإيرانية.

هذه المناورة قال عنها المحلل السياسي، على الربيع: “أن توجه العراق نحو إجراء مناورات بحرية مع إيران، في خضم التوتر الإيراني العربي، لن يصب في المصلحة العليا للعراق، بالنظر إلى كونه بلدا عربيا”.

من جهة أخرى اشتكى أصحاب سفن صيد الأسماك جنوب البصرة، من قيام القوات البحرية للبلدين بإنشاء إقامة نقطة تفتيش مشتركة، مشيرا لتلقي الصيادون العراقيون لمعاملة سيئة من خفر السواحل الإيراني.

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