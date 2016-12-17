 أكاديميو جامعة نجران: خطاب الملك نابع من سياسة المملكة التي تدعو إلى السلام وتنبذ التطرف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أكاديميو جامعة نجران: خطاب الملك نابع من سياسة المملكة التي تدعو إلى السلام وتنبذ التطرف

أكاديميو جامعة نجران: خطاب الملك نابع من سياسة المملكة التي تدعو إلى السلام وتنبذ التطرف
المناطق - نجران
اعتبر أكاديميون بجامعة نجران أن الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى يؤكد بأن المملكة تسير وفق سياسة ثابتة وقائمة على أسس من الشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية، والتي تدعو إلى السلام وتنبذ التطرف والغلو.
وقال وكيل جامعة نجران الدكتور محمد بن علي فايع أن ما تضمنه الخطاب الملكي ما هو الا دليل على قوة سياسة هذه البلاد وسلامة منهجها ، ووقوفها الدائم مع إخوانها المسلمين في شتى بقاع الأرض والوقوف معهم في محنهم ويظهر ذلك في جميع المواقف التي تتعرض لها العديد من الدول العربية والإسلامية ويرى الجميع ما تقوم به هذه الدولة رعاها الله تجاه المسلين في تلك الدول من تقديم المعونات والمساعدات وتبني قضايا الدفاع عنهم ،والحفاظ على حقوقهم حتى تنتهي تلك المحن .
كما أضاف الدكتور محمد سلطان العسيري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يثبت أننا وبحمد الله نعيش تحت قيادة رشيدة ومنهج منضبط يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى هذا التوجه الذي تتخذه قيادتنا حفظها الله للمحافظة على الشباب والعقول ، والسير بنا إلى بر الأمان والعالم من حولنا يموج في مشاكل ودمار وتشريد .
وأشاد الدكتور يحيى الحفظي وكيل الجامعة للتطوير والجودة بما ذكره خادم الحرمين الشريفين في كلمته ورفض هذه الدولة ومنهجها الذي تتبعه لجميع سبل ووسائل التطرف والغلو واتباعها لمنهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الإرهاب بشتى الطرق والوسائل سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا ودولتنا من كل سوء .
وبيّن المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري أن هذه الدولة دولة سلام وتسعى لنشر السلام في شتى أرجاء الأرض ؛ لأنها تقوم على منهج واضح وثابت يحارب الارهاب والتطرف بعيداً عن التدخل في شؤون الآخرين والمحافظة على أمنها الداخلي ، وتسير وفق سياسة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله للرقي بالمواطن في شتى مجالات الحياة في أمن وأمان وراحة وطمأنينة .

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