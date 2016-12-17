“القدس الدولية” تدين الانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

أدانت مؤسسة القدس الدولية في بيان ،اليوم، الانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية.

وأفادت أن فلسطين المحتلة تشهد حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال الفلسطينيين الذين لم تتجاوز أعمارهم سن الثامن عشر، ضمن الحملة الأمنية الإسرائيلية الشرسة بحق الأطفال.

وأشارت المؤسسة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية أكتوبر2015م حتى فبراير 2016 م نحو 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

وأكدت أن قوات الاحتلال تمارس العديد من الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم تبدأ باستخدام الضرب المبرح وتهديدهم وترهيبهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب.

وأضافت المؤسسة في بيانها إلى أن هذا العام شهد العديد من التحولات على قضية الأسرى الأطفال من بينها ارتفاع حجم عمليات الاعتقال المنظمة وإقرار عدد من القوانين العنصرية حيث أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا عالية بحق عدد من الأطفال وصلت إلى الحُكم المؤبد وبعضهم إلى سنوات تجاوزت العشرة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تقوم بنقل ما يقارب من 60% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها بالضفة الغربية المحتلة إلى سجونها داخل إسرائيل في انتهاكٍ لاتفاقية جنيف الرابعة الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وذكرت المؤسسة في بيانها بأن إسرائيل تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام وتعتقل ما معدله 200 طفلًا فلسطينيًا كل شهر وما زالت منذ عام 1967 تعمل على تطبيق نظامين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة يسمع بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.