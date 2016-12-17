 اليونيسيف: مئات الأطفال لا يزالون محاصرين شرق حلب ويجب إجلاؤهم بسرعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اليونيسيف: مئات الأطفال لا يزالون محاصرين شرق حلب ويجب إجلاؤهم بسرعة

اليونيسيف: مئات الأطفال لا يزالون محاصرين شرق حلب ويجب إجلاؤهم بسرعة
المناطق_وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، إن “مئات الأطفال لا يزالون محاصرين في شرقي حلب”، داعية إلى ضرورة “إجلاء هؤلاء الأطفال على وجه السرعة، حتى لا يلقوا حتفهم”.

جاء ذلك في بيان أصدره “أنتوني ليك “المدير التنفيذي لليونيسيف، أكد فيه “إجلاء أكثر من 2700 طفل من شرق حلب خلال الـ48 ساعة الماضية، بما في ذلك بعض الذين كانوا مرضى أو جرحى أو بدون ذويهم”.

وأضاف في بيانه “ومع ذلك، فإن مئات من الأطفال المعرضين للخطر، بما فيهم الأيتام، لا يزالون محاصرين داخل الجزء الشرقي من المدينة، ونحن قلقون للغاية بشأن مصيرهم، وإذا لم يتم إجلاؤهم على وجه السرعة، فسوف يلقون حتفهم”.

وأكد المسؤول الأممي أن “منظمة اليونيسيف تقف على أهبة الاستعداد لإجلاء هؤلاء الأطفال إلى بر الأمان، ونحن نناشد جميع أطراف النزاع للسماح لنا بالقيام بذلك بأمان وعلى الفور”.

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