 الأهلي يزيح النصر من المركز الثالث بثلاثية في التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأهلي يزيح النصر من المركز الثالث بثلاثية في التعاون

الأهلي يزيح النصر من المركز الثالث بثلاثية في التعاون

أزاح النادي الأهلي نظيره نادي النصر من المركز الثالث بعدما تغلب على مضيفه التعاون 3/2، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين، الذي استغل تعادل النصر مع الهلال في ديربي الرياض والذي أقيم مساء الأمس وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح التسجيل النادي الأهلي أولا عن طريق عمر السومة عند الدقيقة 9، فيما تمكن التعاون من تعديل النتيجة عند الدقيقة 14 عن طريق اللاعب ريكاردو ماتشادو، فيما أضاف اللاعب عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 67، وساتطاع لاعب التعاون منير الحمداوي من تسجيل هدف التعادل عن طريق”ضربة جزاء” عند الدقيقة 70، وبعدها بدقائق أضاع التعاون ضربة جزاء أخرى عن طريق منير الحمداوي عند الدقيقة 73، فيما تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق سعيد الدوسري لاعب التعاون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 28 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 15 في المركز الثامن.

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