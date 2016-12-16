 ملتقى صحافيون يحتفل بالخرج بمستشار معالي وزير الثقافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ملتقى صحافيون يحتفل بالخرج بمستشار معالي وزير الثقافة

ملتقى صحافيون يحتفل بالخرج بمستشار معالي وزير الثقافة
المناطق -أشرف العصيمي
احتفى ملتقى صحافيون مساء أول من أمس بمحافظة الخرج بعضو الملتقى ومستشار معالي وزير الثقافة هاني الغفيلي بمناسبة تعيينه متحدثا رسميا للوزارة بالإضافة لكونه مشرفا عاما على البوابة والخدمات الإلكترونية
وبحضور أعضاء الملتقى وجمع كبير من رجال الصحافة والإعلام ، ودار خلال اللقاء عدة محاور جاء من ابرزها مضمون الخطاب الملكي و الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى والتي أوضح من خلالها أيده الله مرتكزات السياسة السعودية داخليا وخارجيا وموقف المملكة من القضايا العربية والإسلامية كما استحوذت بعض القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأسبوع الماضي على جزء كبير من الحديث .

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